Бразильский боец объяснил причину своего выхода на ринг под песню «Матушка-земля»

Бразильский боец Вальтер Уокер вышел на ринг под песню «Матушка-земля», так как его дочь ежедневно поет ее. Об этом спортсмен рассказал в беседе с РЕН ТВ.

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По словам Уокера, эта песня его мотивирует. «Россия меня любит так же, как я люблю Россию», — добавил боец. Он напомнил, что у него русская жена, с которой он познакомился в Москве. Кроме того, его тренер также из России.

Помимо этого, бразилец рассказал, что любит русскую кухню: борщ, оливье и котлеты.

Ранее сообщалось, что Уокер вышел на турнир UFC в США под песню «Матушка-земля». Он одержал победу над своим соперником американцем Кеннеди Нзечукву в первом раунде.