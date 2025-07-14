Американская рэперша обвинила Макгрегора в домогательствах

Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс на своей странице в социальной сети X обвинила ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора в домогательствах.

Певица заявила, что Макгрегор отправил ей свои интимные фотографии, на которых он был запечатлен полностью голым.

«Как ты вообще собирался сексуально домогаться меня, а потом угрожать, чтобы я никому не рассказывала?» — обратилась к Макгрегору она.

В ноябре 2024 года Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании Никиты Хэнд в 2018 году. Его обязали выплатить потерпевшей 250 тысяч евро.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.