ТАСС: в бойца ММА в Дагестане стреляли из травматического оружия

МАХАЧКАЛА, 16 июля. /ТАСС/. Злоумышленники стреляли в бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева из травматического оружия. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах Республики Дагестан.

"Злоумышленники стреляли в бойца ММА Хизриева из травматического оружия. Ведутся поиски преступников", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту вооруженного нападения на бойца ММА в Махачкале.

Хизриеву 29 лет. На его счету 18 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В ноябре 2024 года Хизриев в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выиграл Гран-при PFL 2024 в полулегком весе и получил приз в размере $1 млн.