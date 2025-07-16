Когда пройдет бой Макс Холлоуэй — Дастин Порье

20 июля в Новом Орлеане (США) состоится бойцовский турнир UFC 318. В главном событии бывший чемпион UFC в полулегком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй сразится с соотечественником Дастином Порье.

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Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:00 мск, главного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Дастину Порье 36 лет. Американец дебютировал в UFC в 2011 году. Всего на его счету в организации 22 победы и восемь поражений.

Максу Холлоуэю 33 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году. Всего на его счету в организации 22 победы и восемь поражений.