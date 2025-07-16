Лига PFL прокомментировала нападение на Хизриева

Professional Fighters League (PFL) следит за развитием ситуации с бойцом промоушена Тимуром Хизриевым, на которого было совершено нападение в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в лиге.

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Как ранее сообщал ТАСС, на Хизриева было совершено нападение в Махачкале. Нападавшие применили травматическое оружие, Хизриев был госпитализирован и перенес операцию.

"Пока мы на владеем подробностями произошедшего. Будем следить за развитием ситуации", - сказал собеседник агентства.

Хизриеву 29 лет. В 2024 году он стал победителем Гран-при PFL. На его счету 18 побед и ни одного поражения.