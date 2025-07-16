Президент BKFC сообщил, что Конор вернулся в пул допинг-тестирования: «Он готовится к возвращению в UFC»
Президент BKFC сообщил, что Конор Макгрегор вернулся в пул допинг-тестирования.
«У Конора осталось два боя по контракту с UFC. Ему нужно привести себя в порядок и сделать все правильно. Весь мир этого ждет – вернется ли он, наберет ли форму, выйдет ли на бой?
Я разговаривал с ним, он прошептал мне на ухо: «Я уже вернулся в пул допинг-тестирования. Готовлюсь к возвращению. Сначала подерусь на турнире в Белом доме, потом проведу еще один поединок. После этого поговорим о бое в BKFC», – сказал глава лиги по кулачным боям Дэвид Фельдман.
Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Конор Макгрегор может выступить на турнире в Белом доме.
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