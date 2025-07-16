Холлоуэй и Порье провели первую битву взглядов перед боем на UFC 318
Бойцы ранее встречались дважды. В 2012 году Дастин победил болевым приемом, а спустя семь лет – единогласным решением судей.
Напомним, что предстоящий поединок станет для Порье последним в карьере.
Холлоуэй не хочет быть последним соперником Порье и драться в его родном городе: «Просто отстой, что мне придется играть роль третьего лишнего»
Опубликован официальный постер UFC 318. Турнир возглавит бой Порье и Холлоуэя
«Фенербахче» Моуринью ведет переговоры по Венделу. Хавбек «Зенита» получил «астрономическое предложение» из Саудовской Аравии (Зафер Эрташ)
Холлоуэй и Порье провели первую битву взглядов перед боем на UFC 318
Бабинов об игре против Путина в Ночной лиге: «Где-то давали слабинку, где-то – по-настоящему. Если обращать внимание только на него, забьют его партнеры»
«Фенербахче» Моуринью ведет переговоры по Венделу. Хавбек «Зенита» получил «астрономическое предложение» из Саудовской Аравии (Зафер Эрташ)
Холлоуэй и Порье провели первую битву взглядов перед боем на UFC 318
Бабинов об игре против Путина в Ночной лиге: «Где-то давали слабинку, где-то – по-настоящему. Если обращать внимание только на него, забьют его партнеры»