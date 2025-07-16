Холлоуэй и Порье провели первую битву взглядов перед боем на UFC 318

Sports.ru

Бойцы ранее встречались дважды. В 2012 году Дастин победил болевым приемом, а спустя семь лет – единогласным решением судей.

Холлоуэй и Порье провели первую битву взглядов перед боем на UFC 318
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Напомним, что предстоящий поединок станет для Порье последним в карьере.

Холлоуэй не хочет быть последним соперником Порье и драться в его родном городе: «Просто отстой, что мне придется играть роль третьего лишнего»

Опубликован официальный постер UFC 318. Турнир возглавит бой Порье и Холлоуэя

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