Озвучена причина нападения на бойца ММА

Нападение на российского бойца смешанного стиля (ММА) Тимура Хизриева могло произойти из-за конфликта на почве финансов. Об этом ТАСС рассказали в окружении спортсмена.

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Как ранее сообщал ТАСС, на Хизриева совершено нападение в Махачкале. Нападавшие применили травматическое оружие, Хизриев был госпитализирован и перенес операцию.

"Ситуация не касалась спорта. Насколько понимаю, все произошло из-за финансового спора", - сказал собеседник агентства.

Хизриеву 29 лет. Он становился победителем Гран-при PFL. На его счету 18 побед и ни одного поражения.