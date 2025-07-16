После нападения на бойца Хизриева завели уголовное дело

После нападения на бойца Хизриева завели дело о причинении тяжкого вреда здоровью
Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после нападения двумя неизвестными на бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.
Ранее в прокуратуре республики сообщали, что после нападения на спортсмена расследуется уголовное дело о хулиганстве.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
По данным МВД по Дагестану, в ночь на 16 июля в Махачкале двое неизвестных в масках выстрелили в Хизриева из травматических пистолетов и скрылись с места происшествия. По предварительной информации, причиной нападения на спортсмена стали долговые обязательства, связанные с покупкой автомобиля. После ранения боец сам обратился в больницу, угрозы его жизни нет.