После нападения на бойца Хизриева завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после нападения двумя неизвестными на бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

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Ранее в прокуратуре республики сообщали, что после нападения на спортсмена расследуется уголовное дело о хулиганстве.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.

По данным МВД по Дагестану, в ночь на 16 июля в Махачкале двое неизвестных в масках выстрелили в Хизриева из травматических пистолетов и скрылись с места происшествия. По предварительной информации, причиной нападения на спортсмена стали долговые обязательства, связанные с покупкой автомобиля. После ранения боец сам обратился в больницу, угрозы его жизни нет.