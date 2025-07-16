Усик оценил Дюбуа перед их реваншем 19 июля

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик высказался о предстоящем реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.

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«Думаю, да, он стал сильнее, он выиграл три последних боя и сделал это против хороших соперников — Хрговича, Миллера и Джошуа. Уважаю ли я его силу? Конечно. Я уважаю всех моих соперников», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее Дюбуа объяснил, почему должен победить в реванше с Усиком.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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