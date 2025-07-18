Митчелл высказался о переходе в легчайший вес

Брайс Митчелл рассказал, почему решил перейти в легчайший вес.

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«Думаю, этот дивизион нужно было немного встряхнуть – и для этого требовался кто-то вроде меня. Стало понятно, что никто из действующих бойцов категории не побьет Мераба Двалишвили. Нужен был человек, который добавит огня. И я практически гарантирую, что у меня получится сделать это.

Да, им пришлось позвать единственного парня, который сможет остановить Мераба. Никто больше на это не способен. Вот он я. Звоните!» – сказал боец легчайшего веса UFC Брайс Митчелл.

26 июля Митчелл выступит на турнире UFC в Абу-Даби. Его соперником станет Саид Нурмагомедов.