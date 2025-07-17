Усик ответил, способен ли нокаутировать Дюбуа в реванше

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик высказался о предстоящем реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.

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«Даниэль – молодой парень, опасный. Хороший удар, хорошие навыки. Я должен быть осторожным, потому что это бокс. Но я готовился к бою. Я всегда готов к 12 раундам. Мы всегда так готовимся с моей командой и тренером, но если у меня будет возможность, я его нокаутирую. Конечно, я верю, что это сделаю», — сказал Усик в интервью talkSPORT.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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