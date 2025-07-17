Хрюнов рассказал, как дела у Дацика на СВО

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал «Матч ТВ», что в ближайшее время у бойца Вячеслава Дацика не будет боев, так как он проходит службу по контракту.

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Дацик в середине ноября в Москве в боксерском поединке проиграл американцу Джейсону Гаверну. В мае 45‑летний боец проиграл ирландцу Шону Тёрнеру раздельным решением судей.

— Чем сейчас занят Дацик, когда мы можем увидеть его бой?

— Он проходит службу по контракту, в ближайшее время боев у него не планируется, — сказал Хрюнов «Матч ТВ».