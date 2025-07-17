Федерация бокса России запустит женское реалити-шоу

Федерация бокса России (ФБР) проведёт реалити-шоу «Королева Ринга», сообщает пресс-служба организации. Призовой фонд проекта составит 20 млн рублей.

Отобранные участницы проведут три недели на базе «Лесная Опушка», где пройдут тренировки, мастер-классы, испытания. Заключительное шоу запланировано в Международном центре бокса в «Лужниках».

Обладательница титула «Королева Ринга» получит 10 млн рублей, корону и годовой контракт с Федерацией бокса России. Девять финалисток также получат по 1 млн рублей и годовые контракты с Федерацией бокса России.

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