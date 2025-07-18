Во сколько и где смотреть UFC 318 с 19 на 20 июля

В ночь с 19 на 20 июля мск в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 318. Главным событием вечера станет поединок в лёгкой весовой категории между Максом Холлоуэем и Дастином Порье (оба — США). Для Порье этот бой станет завершающим в карьере.

Соревнования начнутся в 1:00 мск. Посмотреть прямой эфир турнира можно будет на телеканале «Матч! Боец». Поединки основного карда UFC 318 покажет телеканал «Матч ТВ», также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира, в которой отразит все его ключевые моменты.

Видео: Холлоуэй провёл спарринг с Корейским Зомби