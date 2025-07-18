46-летний Мэнни Пакьяо рассказал, как готовится к возвращению в ринг

Легендарный 46-летний филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо поделился подробностями относительно подготовки к поединку с 30-летним американцем мексиканского происхождения Марио Барриосом. Бой состоится в ночь с 19 на 20 июля мск в США.

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