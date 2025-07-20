Проигравший нокаутом Усику британец обещал отомстить и был освистан

Британский боксер Даниэль Дюбуа потерпел поражение от украинца Александра Усика в матче-реванше на лондонском стадионе Уэмбли.

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После поединка Дюбуа заявил в интервью на ринге, что выложился на максимум своих возможностей, и пообещал не сдаваться.

«Я обязан отдать должное Усику. Я отдал сегодня все свои силы. Не умаляю заслуг Усика, но я еще вернусь. Сегодня я мало использовал свои мощные джебы? Я старался сделать все, что мог, от раунда к раунду. Но этого оказалось недостаточно», — заявил британский боксер.

Во время этой речи некоторые зрители на «Уэмбли» начали освистывать Дюбуа. Большая часть арены поддерживала Усика и скандировала его фамилию на протяжении всего поединка, а также во время интервью победителя.

Усик нокаутировал Дюбуа

Бой продлился пять раундов. Сначала Усик отправил Дюбуа в нокдаун хуком справа, но британец сумел подняться. После этого украинский боксер нанес удар хуком слева, после которого соперник остался лежать на настиле.

Рефери сигнализировал о досрочной победе Усика, который стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее украинский боксер заявил о желании сразиться с Тайсоном Фьюри.