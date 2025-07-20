Педиатр посоветовала осматривать ребёнка на предмет клещей во время летних прогулок

Опасность инфицирования сохраняется даже в неэндемичных регионах страны, таких как Московская область. В случае обнаружения паразита необходимо сдать его на исследование, чтобы исключить заражение энцефалитом или боррелиозом. Такие рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала главный врач детской городской поликлиники 133 ДЗМ, кандидат медицинских наук Дина Русинова. «Не такой эндемичный район — Московская область, как Север, Урал нашей страны, но всё-таки нельзя сказать, что абсолютно всё безопасно и клещи безопасные. Поэтому здесь всё равно нужно соблюдать меры предосторожности. Не ходить в высокую траву, а если уж ребёнок залез — осмотреть ребёнка, волосы и тело. И это делать каждый час. Потому что клещ сразу же не кусает. Он очень долго ползает по телу, а потом уже может укусить. Если вдруг увидели клеща, несмотря на то, что он даже просто ползёт, его нужно взять в бутылочку какую-то и отвезти на исследование. Если укусил, то обязательно нужно не оставлять это просто так. Обязательно нужно исследование, потому что клещ может быть инфицированным. Может быть не только клещевой энцефалит, но и боррелиоз. Но здесь профилактика нас спасает всегда. Есть профилактика в виде вакцинации». Ранее более 309,5 тыс. россиян пожаловались на укусы клещей с начала сезона их активности. Больше всего обращений в медучреждения зафиксировали в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Томской, Челябинской областях, а также в Красноярском крае и Удмуртии. Как уточнили в Роспотребнадзоре, для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. На сегодня обработано почти 207 тыс. гектаров, это 93% от запланированного объёма.