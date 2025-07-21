Леннокс Льюис объяснил поражение Дюбуа в реванше с Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Даниэля Дюбуа в реванше с украинцем Александром Усиком.

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Напомним, поединок состоялся в ночь с 19 на 20 июля в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Усика нокаутом в пятом раунде.

«Дюбуа очень хотел этого боя. Он хотел попасть по Усику, но не смог. Усик великолепно двигается, он великий чемпион и просчитал Дюбуа. Его безостановочное передвижение работает, особенно против больших нокаутеров. Когда вы пытаетесь найти его, его уже там нет. Дюбуа еще молод и может вернуться. Это тяжелое поражение, но он может вернуться», — приводит слова Льюиса издание Seconds Out.