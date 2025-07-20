Александр Усик заявил о желании сразиться с Тайсоном Фьюри

Украинский боксер Александр Усик одержал победу нокаутом над Даниэлем Дюбуа в матче-реванше на стадионе «Уэмбли» и заявил, что рассматривает четырех возможных соперников для своего следующего боя.

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«Фьюри хочет сразиться со мной? Ох... может быть, моим следующим соперником станет Тайсон Фьюри. Также у меня есть другие варианты — Дерек Чисора и Энтони Джошуа. И, может быть, Джозеф Паркер», — сказал Усик.

Кроме того, украинский боксер заявил, что 38 лет — это молодость, и у него в жизни все только начинается. Спортсмен поблагодарил за победу Иисуса Христа, свою команду и всех фанатов, которые поддерживали его на «Уэмбли» и постоянно скандировали его имя.

Усик нокаутировал Дюбуа

«Я стал абсолютным чемпионом мира. Чего я могу еще добиться? Больше ничего. Этого достаточно. Теперь я хочу отдохнуть два-три месяца. Только отдыхать, не делать ничего больше», — заявил Усик.

Также чемпион мира извинился перед Дюбуа, которого отправил в нокаут.

«Прости, бро, это спорт. Мои люди хотели от меня этой победы», — сказал украинский боксер.

Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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