Роман Копылов потерпел четвертое поражение в UFC

34-летний российский боец среднего веса (до 84 кг) Роман Копылов потерпел четвёртое в карьере поражение в UFC.

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Это произошло сегодня, 20 июля. В соглавном событии турнира UFC 318, который пошёл в Новом Орлеане, США, Копылов потерпел поражение от бывшего претендента на чемпионский титул UFC в среднем весе бразильца Пауло Косты. Бой продлился все три раунда и завершился победой Косты единогласным решением судей. Бразилец прервал неудачную серию из двух поражений кряду, это его вторая победа за последние шесть боёв.

У Копылова прервалась победная серия из двух поединков. Теперь у него 14 побед и четыре поражения в UFC.