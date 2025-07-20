Монсон: Третий бой Усика с Фьюри не нужен

Американский и российский Джефф Монсон заявил, что публике не нужен третий бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

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«Не думаю, что будет третий бой с Фьюри. Не понимаю, зачем он нужен. Вряд ли это интересно людям», – цитирует Монсона «ВсеПроСпорт».

Ранее Фьюри, дважды проигравший Усику, заявил, что только ему по силам одержать победу над Усиком. Англичанин назвал дату третьего боя с украинцем – 18 апреля 2026 года, место проведения – Лондон.

Фьюри – чемпион мира по версии WBC с 2020 по 2024 год.

Усик – единственный боец в истории, объединивший все четыре титула чемпиона мира в первом тяжёлом весе.

Монсон с 2013 года живет в России, получил гражданство в 2018 году. Завершил карьеру в 2023 году