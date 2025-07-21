Холлоуэй ответил на фото фальшивого пояса BMF Топурии

Холлоуэй сфотографировался с настоящим поясом BMF в ответ на провокацию Топурии.

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«Все путем», – подписал фотографию Макс Холлоуэй, отвечая на пост чемпиона легкого веса Илии Топурии.

Позже в конфликт вступил и обладатель титула полусреднего веса Джек Делла Маддалена, написав, что пояс принадлежит ему.

Холлоуэй – о фальшивом поясе BMF Топурии: «Вы видели, как Махачев ходил с чемпионским поясом Волкановски после того, как дважды его победил?»