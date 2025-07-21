Холлоуэй ответил на фото фальшивого пояса BMF Топурии: «Все путем»
Холлоуэй сфотографировался с настоящим поясом BMF в ответ на провокацию Топурии.
«Все путем», – подписал фотографию Макс Холлоуэй, отвечая на пост чемпиона легкого веса Илии Топурии.
Позже в конфликт вступил и обладатель титула полусреднего веса Джек Делла Маддалена, написав, что пояс принадлежит ему.
Холлоуэй – о фальшивом поясе BMF Топурии: «Вы видели, как Махачев ходил с чемпионским поясом Волкановски после того, как дважды его победил?»
«Хотелось бы в ходах ФИДЕ большей уверенности». В Федерации шахмат России рассчитывают на допуск всех сборных России до турниров
Руне о работе с Агасси: «Я всегда ставил перед собой задачу стать №1. Поэтому я обратился к Андре»
«Реал» продаст Рамона в «Комо» за 2,5 млн евро, бонусы и 50% от суммы перепродажи. У «Мадрида» будет право на обратный выкуп защитника в течение трех лет
«Хотелось бы в ходах ФИДЕ большей уверенности». В Федерации шахмат России рассчитывают на допуск всех сборных России до турниров
Руне о работе с Агасси: «Я всегда ставил перед собой задачу стать №1. Поэтому я обратился к Андре»
«Реал» продаст Рамона в «Комо» за 2,5 млн евро, бонусы и 50% от суммы перепродажи. У «Мадрида» будет право на обратный выкуп защитника в течение трех лет