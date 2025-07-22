Роман Копылов прокомментировал поражение от Пауло Косты на UFC 318

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов прокомментировал поражение в бою с экс-претендентом на титул бразильцем Пауло Костой.

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Напомним, поединок состоялся на турнире UFC 318 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Косты единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (30-27, 30-27, 29-28).

«Дорогу осилит идущий. Слава богу за всё! UFC 318 был не наш», – написал Копылов в социальной сети.

Роману Копылову 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации шесть побед и четыре поражения.