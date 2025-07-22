Хабиб Нурмагомедов высказался о будущем Топурии

Хабиб Нурмагомедов вспомнил о противостоянии с Конором Макгрегором.

«Надеюсь, увидим хоть какое-то противостояние. В ближайшем будущем не вижу. Махачев и Топурия? Топурия не будет альтернативой Конору, он хороший парень. Пытается быть кем-то, сразу видно. Интерес к такому бою может быть. Ислам тоже очень хороший парень. Конечно, UFC будет что-то выжимать из этого. Они, безусловно, лучшие бойцы сейчас. В спорте это будет большое противостояние, но за рамки спорта не выйдет», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что устроит бой между Махачевым и Илией Топурией, если Ислам завоюет чемпионский пояс в полусреднем весе в предстоящем поединке с Джеком Делла Маддаленой.