«Уже неходячий был». Хабиб объяснил, почему не желал выходить на поле после финала ЛЧ

Член зала UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал забавную историю, предшествовавшую его появлению на футбольном после финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером», состоявшегося 31 мая в Мюнхене (Германия).

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