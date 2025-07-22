«Уже неходячий был». Хабиб объяснил, почему не желал выходить на поле после финала ЛЧ
Член зала UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал забавную историю, предшествовавшую его появлению на футбольном после финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером», состоявшегося 31 мая в Мюнхене (Германия).
«Как я туда не хотел… У меня нога была порвана сзади новыми туфлями. Я говорю: «Я туда не иду». Ислам говорит: «Нет, мы идём, нас приглашают». Он у официанта взял кроссовки, я надел, они мне, так, подошли, на размер больше были… Я уже ходить не мог. Стоял два-три часа, фоткался и обтёр себе ноги. Я потом неделю точно не надевал обувь, только в тапочках ходил. Первый раз там туфли надел. Я с отеля пока до арены дошел, всё, уже неходячий был», — сказал Нурмагомедов в подкасте Адама Зубайраева.