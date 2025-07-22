Петр Ян уверен, что сможет взять реванш у Двалишвили

Российский боец ММА Петр Ян заявил, что ему по силам взять реванш у чемпиона UFC грузина Мераба Двалишвили.

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В марте 2023 года Петр Ян проиграл Двалишвили в главном бою турнира UFC Fight Night 221. Грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.

— Второй бой с Мерабом будет другим?

— Сто процентов, если получится подойти к бою в оптимальной форме. В первом бою я не смог показать своих возможностей — это реально аргументированные факты. Надеемся, что состоится еще один поединок.

Безусловно, Мераб делает свою работу, у него есть свои сильные стороны, которые он навязывает. Но победить его можно, почему нет? Я вижу, что могу победить его, — сказал Ян Sport24.

Петр Ян 26 июля проведет поединок против американца Маркуса Макги на турнире UFC в Абу‑Даби.На данный момент у 32‑летнего Яна за карьеру 18 побед и пять поражений.

В июне Двалишвили на турнире UFC 316 одержал победу над американцем Шоном О’Мэлли удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул UFC в легчайшем весе. На счету 34‑летнего грузина за карьеру 20 побед и четыре поражения.