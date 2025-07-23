Ян высказался о реванше с О’Мэлли

Российский боец смешанного стиля Петр Ян в интервью «Матч ТВ» допустил, что может в будущем провести реванш с экс‑чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Шоном О’Мэлли.

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Ян и О’Мэлли встречались в октагоне в октябре 2022 года, тогда победу раздельным решением судей одержал американец. В субботу Петр Ян сразится с другим представителем США Маркусом Макги на турнире UFC в Абу‑Даби.

— Шон О’Мэлли все еще интересен вам в будущем как оппонент, или после двух его поражений от Мераба Двалишвили — совсем нет?

— Если в UFC захотят этого боя, то почему нет? Тут вопрос общей заинтересованности в целом, — сказал Ян «Матч ТВ».

На данный момент у 32‑летнего экс‑чемпиона UFC Яна за карьеру 18 побед и пять поражений.

В прямом эфире турнир UFC в Абу‑Даби покажут телеканалы «Матч ТВ» (трансляция с 21:00 мск) и «Матч! Боец» (трансляция с 19:00 мск).