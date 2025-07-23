Топурия сообщил, с кем UFC планирует организовать ему следующий поединок

28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия сообщил, с кем матчмейкеры североамериканской лиги хотят свести его в следующем поединке.

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«Мне кажется, что матчмейкеры попытаются сделать мне бой с Джастином… или, возможно, с Пэдди. Об Армане даже речи не идёт [в разговоре о моём следующем сопернике]», — приводит слова Топурии аккаунт Full Send MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 29 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC 317, испано-грузин победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру.