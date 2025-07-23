Джон Джонс приедет в Россию на турнир кулачной лиги IBA BARE KNUCKLE

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс посетит турнир IBA BARE KNUCKLE, который состоится 26 июля в Москве, сообщает пресс-служба организации. Джонс станет почетным гостем турнира.

© Чемпионат.com

“IBA Bare knuckle это невероятный продукт, и буду рад посетить Москву, чтобы встретиться с фанатами” — сказал Джонс.

Также сообщается, что предстоящий турнир могут посетить и другие бойцы UFC.

Джону Джонсу 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2008 году. Становился чемпионом в тяжелом весе (до 120 кг) и дважды – в полутяжелом (до 93 кг). В 2025 году завершил карьеру, одержав 28 побед и потерпев одно поражение.