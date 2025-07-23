«Лучшие. Таких игроков в истории больше не было». Хабиб Нурмагомедов

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов лестно высказался в адрес нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и нападающего, а также капитана «Аль-Насра» португальца Криштиану Роналду.

«Роналду и Месси — лучшие. Нельзя Лионеля убирать. Человек может тебе не нравиться, это одно. Но ты не можешь отрицать его достижения. Они вдвоём 20 лет на топ-уровне играют. Таких никогда не было. Зидан и Роналдо – они были 10 лет на пике. С 1995 по 2006 год. Это время было их. А они с 2004 года начали выступать [на таком уровне] и закончили год или полтора назад играть. У них стабильность [в выступлениях] на высоком уровне. Там два матча не забиваешь, и всё газеты об этом пишут. Они прошли через очень серьёзные испытания. В истории таких игроков, как Криштиану и Лионель, больше не было», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.