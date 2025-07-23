Экс-бойца UFC выписали из больницы после двойной трансплантации легких

Бен Аскрен выписан из больницы после двойной трансплантации легких.

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Об этом бывший боец UFC сообщил в социальных сетях.

«Это было долгое путешествие – и оно еще не закончено. Я до сих пор не могу ходить, нужно учиться этому заново. И других проблем тоже хватает. Но я хочу сказать спасибо всем, кто протянул руку помощи. Спасибо за пожертвования и поддержку моей семьи. Спасибо друзьям, которые прилетели с другого конца страны, чтобы провести с нами хоть пару дней. Надеюсь, что не окажусь в такой ситуации еще очень, очень долго. Планирую еще какое-то время пожить», – сказал Бен Аскрен в опубликованном видео.

В начале июня стало известно, что Аскрена госпитализировали в критическом состоянии из-за пневмонии. В конце прошлого месяца он перенес пересадку легких. В больнице Аскрен провел 59 дней.