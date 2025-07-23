Экс-бойца UFC выписали из больницы после двойной трансплантации легких

Бен Аскрен выписан из больницы после двойной трансплантации легких
Бен Аскрен выписан из больницы после двойной трансплантации легких.
Об этом бывший боец UFC сообщил в социальных сетях.
«Это было долгое путешествие – и оно еще не закончено. Я до сих пор не могу ходить, нужно учиться этому заново. И других проблем тоже хватает. Но я хочу сказать спасибо всем, кто протянул руку помощи. Спасибо за пожертвования и поддержку моей семьи. Спасибо друзьям, которые прилетели с другого конца страны, чтобы провести с нами хоть пару дней. Надеюсь, что не окажусь в такой ситуации еще очень, очень долго. Планирую еще какое-то время пожить», – сказал Бен Аскрен в опубликованном видео.
В начале июня стало известно, что Аскрена госпитализировали в критическом состоянии из-за пневмонии. В конце прошлого месяца он перенес пересадку легких. В больнице Аскрен провел 59 дней.
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