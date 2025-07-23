Петр Ян рассказал, зачем ему победа на Макги

Российский боец смешанного стиля Петр Ян в интервью «Матч ТВ» выразил мнение, что в случае победы над американцем Маркусом Макги он приблизится к поединку за титул UFC в легчайшем весе.

© Матч ТВ

Бой в легчайшем весе между Яном и Макги состоится 26 июля на турнире UFC в Абу‑Даби. Действующим чемпионом UFC в легчайшем весе является грузин Мераб Двалишвили, который в октябре будет защищать титул в бою против американца Кори Сэндхагена.

— Касаемо возможного реванша с Мерабом. Как думаете, победа над Макги сильно вас приблизит к этому поединку?

— Я думаю, что она приблизит меня. Наверху дивизиона сейчас нет никого, у кого больше чем три победы. И нет никого сейчас на вершине, кто будет более достоин подраться с ним, чем я после моей победы над Макги. Плюс у наших поединков есть история. Это будет интересно.

— С UFC уже говорили насчет потенциально реванша с Мерабом?

— Нет, не говорили. Сейчас у всех есть поединки, поэтому нужно задуматься о них, а после уже более детально об этом разговаривать, — сказал Ян «Матч ТВ».

На данный момент у 32‑летнего экс‑чемпиона UFC Яна за карьеру 18 побед и пять поражений. В марте 2023 года Ян единогласным решением судей проиграл Двалишвили. После той неудачи россиянин одержал две победы.

В прямом эфире турнир UFC в Абу‑Даби покажут телеканалы «Матч ТВ» (трансляция с 21:00 мск) и «Матч! Боец» (трансляция с 19:00 мск).