Топурия – о следующем оппоненте: «Гейджи или Пимблетт. Бой с Царукяном даже не обсуждается»
Илия Топурия рассказал, кто может стать его следующим оппонентом.
«Кто станет моим соперником? Не знаю. Думаю, они попытаются дать титульный шанс Джастину Гейджи. Мне так кажется. Или, может быть, дадут шанс Пэдди Пимблетту. Поединок против Армана Царукяна даже не обсуждается», – сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия.
В конце июня Топурия победил Чарльза Оливейру нокаутом в поединке за титул. Бой прошел в главном событии турнира UFC 317.