Завершивший карьеру российский боец появился в обновленном рейтинге WBO

Завершивший карьеру Сергей Ковалёв появился в обновлённом рейтинге WBO
Обновились рейтинги Всемирной боксёрской организации (WBO). Примечательно, что трёхкратный чемпион мира россиянин Сергей Ковалёв, завершивший карьеру в 2025 году, вошёл в топ-10 первого тяжёлого веса (до 90,7 кг).
Чемпион – Хильберто Рамирес (Мексика);
1. Крис Биллам-Смит (Великобритания);
2. Роман Фресс (Германия);
3. Умар Саламов (Россия);
4. Тахир Кахрович (Германия);
5. Робин Сафар (Швеция);
6. Ричард Риакпоре (Великобритания);
7. Матеуш Мастернак (Польша);
8. Сергей Ковалёв (Россия);
9. Каллум Джонсон (Великобритания);
10. Майк Перес (Куба).
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