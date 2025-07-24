Китайский саблист нанес россиянину укол с рассечением

Старший тренер мужской сборной России по фехтованию на саблях Вениамин Решетников прокомментировал опасное попадание клинком во время боя российского саблиста Павла Граудыня, отметив, что серьёзных повреждений спортсмен не получил.

«Мы бьём друг друга саблей, и иногда такие вещи случаются. Чисто случайно попал клинком за переделы маски. Небольшое рассечение получил, ничего страшного, жить будет», — приводит слова Решетникова «Матч ТВ».

24 июля во время боя второго тура квалификации чемпионата мира по фехтованию при счёте 14:6 китайский саблист Цзэчжун Чжан попал клинком за пределы маски Павла Граудыня, нанеся рассечение. В результате россиянину потребовалась медицинская помощь, которую ему оказали прямо на дорожке. После этого бой продолжился и завершился победой Граудыня со счётом 15:6.

Чемпионат мира по фехтованию проходит с 22 по 30 июля в Тбилиси (Грузии). На турнире разыгрывают 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин.