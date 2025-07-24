Сменивший гражданство Монсон осудил меняющих гражданство российских спортсменов

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон осудил российских спортсменов, меняющих гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он назвал таких атлетов предателями.

«Эти спортсмены должны помнить, что за страна их родина. Это Россия — место, где они научились заниматься спортом, где у них были тренировки, тренеры, соперники, которые помогали им становиться лучше», — заявил Монсон.

Американец напомнил о том, что сам сменил американское гражданство на российское, отказавшись от паспорта США.

«Да, я бы хотел навестить Америку. У меня там семья, взрослые дети, которых хотел бы обнять, поцеловать, сказать "привет". Но жить хочу в России», — отметил он.

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Он известен по выступлениям в MMA. На счету спортсмена 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.