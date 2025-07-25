Боец UFC Шара Буллет охарактеризовал свой стиль тремя словами

Российский боец среднего веса UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, ответил на несколько вопросов о себе. Завтра, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC on ABC 9 Магомедов проведёт бой с представителем Канады Марком-Андре Баррио.

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— А есть ли у тебя какой-то ритуал в день боя, который ты обязательно делаешь, например, выпить кофе или пересмотреть какой-то бой?

– Перед боем делаю дуа всевышнему, оставляю все вопросы за клеткой, иду в клетку с чистым разумом творить истории.

– Охарактеризуй свой стиль тремя словами, стиль боя.

– Ловкость, скорость и точность.

– Как бы ты назвал свой корабль, будучи пиратом?

– Барбаросса.

— Задумывался ли ты, чем бы ты занимался, если бы не единоборство?

— Путешествовал бы и радовался жизни.

— Идеальный день Шары Буллета?

— Идеальный день – пойти на море, сделать зарядку, вовремя позавтракать, потом сделать ещё одну тренировку, поспать, покушать, пойти вечером, уже под вечер, сделать какой-нибудь активный отдых, — сказал Магомедов в интервью телеграм-каналу «Спорт на Кинопоиске».