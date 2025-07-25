Мераб Двалишвили: «Противостояние с российским бойцами – это больше, чем просто спорт»

Мераб Двалишвили заявил, что бои с россиянами имеют для него особенное значение.

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«У нас проблемы не с русским народом, а с политиками и плохими людьми, которые не уважают нас. Противостояние России и Грузии – это больше, чем просто спорт. И так было всегда. Если проиграть в футбольном матче, то в этом нет ничего страшного – это всего лишь игра. Но здесь речь о боях», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

В последний раз Двалишвили дрался в июне, когда победил Шона О’Мэлли удушающим приемом в третьем раунде. На его счету две успешных защиты пояса.