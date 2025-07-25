Мераб Двалишвили: «Противостояние с российским бойцами – это больше, чем просто спорт»
Мераб Двалишвили заявил, что бои с россиянами имеют для него особенное значение.
«У нас проблемы не с русским народом, а с политиками и плохими людьми, которые не уважают нас. Противостояние России и Грузии – это больше, чем просто спорт. И так было всегда. Если проиграть в футбольном матче, то в этом нет ничего страшного – это всего лишь игра. Но здесь речь о боях», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
В последний раз Двалишвили дрался в июне, когда победил Шона О’Мэлли удушающим приемом в третьем раунде. На его счету две успешных защиты пояса.
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Мераб Двалишвили: «Противостояние с российским бойцами – это больше, чем просто спорт»
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Игроки молодежки «Спартака» за кричалку «Мы сегодня ###### коней» после победы над ЦСКА оштрафованы на 300 тысяч рублей суммарно, клуб – на 50 тысяч
Мераб Двалишвили: «Противостояние с российским бойцами – это больше, чем просто спорт»
Гендиректор «Салавата»: «Громких трансферов не планируется, есть бюджет – под него соберем команду. Уровень зарплат скорректирован, с рядом игроков придется расстаться»