Российский боец ММА сломал челюсть сотруднику авиакомпании в аэропорту Пулково

Боец смешанных единоборств Максим Камальдинов устроил дебош в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, в результате чего сотрудник авиакомпании «Победа» получил перелом челюсти.

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По данным Telegram-канала Mash на спорте, спортсмен, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и кричал в зале ожидания перед вылетом в Калининград.

Когда представитель авиакомпании попытался его успокоить, Камальдинов нанес ему удар в лицо. Пострадавший был госпитализирован, а боец задержан полицией.

На счету 29-летнего Камальдинова 2 победы и 5 поражений в профессиональных боях ММА.

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