Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в интервью «Матч ТВ» заявил о готовности принять участие в боевых действиях на территории Украины.

По его словам, он готов защищать Россию на поле боя.

«Если мне позвонят и скажут, что им нужен 54‑летний боец, то я готов. Я буду бороться и защищать Россию. Надо поддерживать нашу страну, детей и наших солдат», — заявил Монсон.

В мае 2023 года боец отказался от гражданства США. Он заявил, что не согласен с политикой, которую ведут США. Также он заявил, что теперь его мысли и его будущее связаны только с Россией.

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На счету Монсона 88 боев в ММА, из них в 60-ти он одержал победы, также он потерпел 26 поражений, один его поединок закончился ничьей, в еще одном результат не был зафиксирован. Последний официальный бой он провел в 2016 году. В мае 2018 года указом президента РФ Владимира Путина Монсону было предоставлено российское гражданство.