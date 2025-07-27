Тарасов: Ян снова один из главных претендентов на пояс UFC

Известный менеджер Виталий Тарасов специально для "РГ" прокомментировал победу бывшего обладателя чемпионского титула UFC в легчайшем весе Петра Яна над американцем Маркусом Макги на турнире в Абу-Даби.

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Для российского бойца это победа стала третьей подряд в промоушене.

- Петр принял не самый выгодный для себя бой - против неудобного соперника, опасного, но еще не раскрытого для аудитории. Так еще и с 13-й строчки рейтинга. Но Ян уже ранее говорил, что просто не хочет простаивать, и это очень хорошая история в глазах UFC, - отметил Тарасов. - Боец, который принимает любые вызовы, который не выбирает себе оппонентов по принципу их позиций в рейтинге, всегда будет получать больше лояльности от промоушена. Петр вышел, сделал красиво свою работу, и теперь, на мой взгляд, он снова один из главных претендентов на пояс.

Действующим чемпионом в категории до 61 кг является грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили.