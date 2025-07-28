Аспиналл раскритиковал бои Майкла Чендлера в UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о бывшем претенденте на титул организации в легком дивизионе (до 70 кг) американце Майкле Чендлере.

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«У него низкий бойцовский интеллект. Он поднимает вас, отрывая от земли, бросает вас, и вы сразу же пружините назад. Он мог бы сэкономить кучу сил. Он просто выходит, выбрасывает все подряд, машет, и делает это изо всех сил. Безумно для человека, у которого столько боев. Я удивлен», — сказал Аспиналл на своем YouTube-канале.

Ранее Чендлер объяснил, почему Топурия не собирается драться с Царукяном.