Джон Джонс признал, что однажды его победил боец из Чечни

38-летний бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс вновь признал, что примерно в 2012 году во время одной из спарринг-сессий в зале Jackson Wink его победил чеченский боец Адлан Амагов, который нокаутировал его ударом ноги с разворота.

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«Адлан — единственный, кто меня смог победить. Он прекрасный человек. Мне очень нравится, как его любят и ценят соотечественники, и для меня большая честь встретиться с ним [на боксёрском шоу IBA Bare Knuckle в Москве]», — приводит слова Джонса портал Bloody Elbow.

Амагов выступал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств с 2008 по 2016 год.