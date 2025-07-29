Бывшая чемпионка мира по боксу умерла в 47 лет

Бывшая чемпионка мира по боксу в нескольких весовых категориях аргентинка Алехандра Оливерас скончалась на 48‑м году жизни, сообщает TyC Sports.

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Спортсменка умерла в больнице в Санта‑Фе, где находилась с 14 июля после того, как перенесла ишемический инсульт. До этого она проходила лечение в другом городе, но из‑за тяжелого состояния была переведена в медучреждение в Санта‑Фе. Врачи также ранее обнаружили у нее внутричерепную гипертензию — повышенное давление в полости черепа. Оливерас некоторое время назад перенесла пластическую операцию.

Оливерас на профессиональном ринге одержала 33 победы, потерпела три поражения, два боя завершила вничью. Она владела шестью чемпионскими поясами в нескольких весовых категориях.