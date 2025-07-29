Никита Цзю отреагировал на досрочное поражение брата в реванше с Фундорой

Австралийский боксер Никита Цзю прокомментировал поражение старшего брата и экс-чемпиона мира Тима Цзю в реванше с американцем Себастьяном Фундорой.

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Напомним, поединок состоялся 20 июля в Лас-Вегасе (США) и завершился досрочной победой Фундоры в седьмом раунде.