Уиттакер прокомментировал поражение от де Риддера: «Разочарован, но не сломлен. Извлеку уроки и пойду дальше»

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Роберт Уиттакер прокомментировал поражение от Ренье де Риддера.

Уиттакер прокомментировал поражение от де Риддера
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«Я разочарован, но не сломлен. В поединке было много действий, которые мне понравились. Но были и такие решение, которые нельзя было принимать. Я все это приму, вернусь в зал, поговорю с командой, детально разберу бой – и снова сяду в седло. Других вариантов нет. Поздравляю де Риддера – у него был конкретный план, он хорошо его реализовал и добился победы. Иногда все именно так и бывает. Но я извлеку уроки из этого опыта и пойду дальше», – сказал боец среднего веса UFC Роберт Уиттакер.

Поединок между Уиттакером и Ренье де Риддером состоялся 26 июля. Де Риддер победил раздельным решением судей.

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