Уиттакер прокомментировал поражение от де Риддера: «Разочарован, но не сломлен. Извлеку уроки и пойду дальше»
Роберт Уиттакер прокомментировал поражение от Ренье де Риддера.
«Я разочарован, но не сломлен. В поединке было много действий, которые мне понравились. Но были и такие решение, которые нельзя было принимать. Я все это приму, вернусь в зал, поговорю с командой, детально разберу бой – и снова сяду в седло. Других вариантов нет. Поздравляю де Риддера – у него был конкретный план, он хорошо его реализовал и добился победы. Иногда все именно так и бывает. Но я извлеку уроки из этого опыта и пойду дальше», – сказал боец среднего веса UFC Роберт Уиттакер.
Поединок между Уиттакером и Ренье де Риддером состоялся 26 июля. Де Риддер победил раздельным решением судей.
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Уиттакер прокомментировал поражение от де Риддера: «Разочарован, но не сломлен. Извлеку уроки и пойду дальше»
Дивеев на вопрос о «самом мерзком форварде»: «Луис Адриано. Бежишь с ним, а он просто бьет с локтя в бок. Оскорблял во время игры, провоцировал»
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Уиттакер прокомментировал поражение от де Риддера: «Разочарован, но не сломлен. Извлеку уроки и пойду дальше»