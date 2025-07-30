Умар Нурмагомедов поднялся в рейтинге легчайшего веса UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов занял первое место в обновленном рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Рейтинг опубликован на сайте организации.

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Россиянин, ранее занимавший второе место, делит первую строчку с американцем Шоном О'Мэлли. Тройку лидеров замкнул россиянин Петр Ян, одержавший победу над американцем Маркусом Макги 26 июля на турнире UFC в Абу-Даби.

Умар Нурмагомедов провел свой последний поединок 19 января в Лос-Анджелесе, проиграв грузину Мерабу Двалишвили в бою за титул UFC в легчайшем весе.

На счету 29-летнего Нурмагомедова 18 побед и 1 поражение в ММА.