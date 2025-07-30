Дастин Порье официально исключен из ростера UFC
Дастин Порье официально исключен из ростера UFC.
Об этом сообщает портал UFC Roster Tracker.
Порье объявил о завершении профессиональной карьеры после поединка против Макса Холлоуэя, который состоялся 20 июля в главном событии турнира UFC 318.
Он выступал в UFC c 2011 года, а в MMA – c 2009-го. Его рекорд – 30-10-1. Порье трижды дрался за полноценный пояс UFC в легком весе, но ни разу не выиграл.
Депутат Журова: «Овечкин мог бы стать хорошим тренером в КХЛ. В России свободы и демократии больше, чем в США. Нет смысла оставаться там после завершения карьеры, здесь комфортнее»
Дастин Порье официально исключен из ростера UFC
Рахимов об укусе энцефалитного клеща: «Не понимал, почему у меня держится температура 8 месяцев, все болело. Когда пошел на поправку, врач сказал, что я попал в счастливые 10%»
Депутат Журова: «Овечкин мог бы стать хорошим тренером в КХЛ. В России свободы и демократии больше, чем в США. Нет смысла оставаться там после завершения карьеры, здесь комфортнее»
Дастин Порье официально исключен из ростера UFC
Рахимов об укусе энцефалитного клеща: «Не понимал, почему у меня держится температура 8 месяцев, все болело. Когда пошел на поправку, врач сказал, что я попал в счастливые 10%»