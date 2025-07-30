Дастин Порье официально исключен из ростера UFC.

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Об этом сообщает портал UFC Roster Tracker.

Порье объявил о завершении профессиональной карьеры после поединка против Макса Холлоуэя, который состоялся 20 июля в главном событии турнира UFC 318.

Он выступал в UFC c 2011 года, а в MMA – c 2009-го. Его рекорд – 30-10-1. Порье трижды дрался за полноценный пояс UFC в легком весе, но ни разу не выиграл.