Боец Шара Буллет поведал о происхождении своего прозвища

Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, также известный как Шара Буллет, в эфире «Матч ТВ» рассказал о происхождении прозвища и о популярности.

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Магомедову 31 год, на его счету 16 побед и одно поражение в MMA.

— Вам комфортнее, когда вас называют Шарабутдин или Шара Буллет?

— Шара Буллет уже прицепилось, в мире меня все знают именно как Шара Буллет. Легче стать известнее, когда у тебя какое‑то звучное имя. Шарабутдин не для всех легко выговаривается. Мне комфортно, когда меня называют Шарабутдин, Шара Буллет, Шара. Кому как удобно.

— Как появился псевдоним?

— В детстве меня называли Шара Пуля, перевели на английский язык и получилось Шара Буллет.

— Чувствуете волну популярности? Насколько в UFC есть пересечение с поп‑MMA?

— Когда выступал в поп‑MMA, я уже был довольно популярен в странах СНГ. И куда бы я ни поехал, меня везде узнавали. Знал, что могу куда‑то уехать, чтобы укрыться. А сейчас везде узнают. И это часть моей жизни. Что делать? Приходится давать фанатам желаемое. Счастлив с ними побеседовать, пофоткаться. Поддержка фанатов очень ценна. Меня везде тепло встречают, — сказал Магомедов в эфире «Матч ТВ».

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